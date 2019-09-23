Скачать
Понедельник, 23.09.2019
Нокаут года: Питерсен зеркальным приемом отправил Браво "спать" (Видео)
Нокаут года: Питерсен зеркальным приемом отправил Браво "спать" (Видео)
Свитолина попробовала свои силы в новых видах спорта (Фото)
Свитолина попробовала свои силы в новых видах спорта (Фото)
Гоцык победила Сормову, а Гузев – Шиву: результаты всех боев WWFC 15
Гоцык победила Сормову, а Гузев – Шиву: результаты всех боев WWFC 15
Шахтер уходит в отрыв, обыграв в Чернигове Десну (Видео)
Шахтер уходит в отрыв, обыграв в Чернигове Десну (Видео)

Севилья - Реал: видеообзор матча чемпионата Испании

Севилья - Реал: видеообзор матча чемпионата Испании
11:49 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости спорта:"Реал Мадрид" выиграл у "Севильи": Бензема герой матча.

В пятом туре испанской Примеры мадридский "Реал" на выезде играл с "Севильей" и одержал минимальную победу со счетом 1:0.

В первом тайме на поле было много борьбы, но минимум голевых моментов. "Реал" сумел забить уже после перерыва: Карвахаль мягко навесил в штрафную, а француз нанес точный удар головой.

Позже на поле вышел Чичарито, которому удалось распечатать ворота гостей, но арбитр зафиксировал офсайд.

Обзор матча

Наставник Аталанты похвалил Малиновского

"Севилья" - "Реал" - 0:1

Гол: Бензема, 64

"Севилья": Вацлик, Навас, Диего Карлос, Каррису (Нолито, 81), Регилон, Банега, Фернандо, Хордан (Эрнандес, 69), Окампос, де Йонг, Васкес (Торрес, 52)

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Менди, Кроос, Каземиро, Родригес (Вальверде, 76), Бэйл, Бензема, Азар (Л. Васкес, 90)

Предупреждения: Банега, Хордан - Карвахаль, Рамос

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Чемпионат Испании, ФК Севилья, Примера, ФК Реал Мадрид.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Виталий Кличко мог устроить "денежный" поединок с посетителем ресторана
02 Динамо Михайличенко "прорвало" в матче против Ворсклы 5:0 (Видео)
03 Прыжок Ван Перси и сейв года: как голкипер дважды спас пустые ворота (Видео)
04 Погиб российский боксер, выпав пьяным из балкона в Таиланде
05 Ливерпуль добыл 15-ю победу подряд, обыграв Челси (Видео голов)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь