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Арсенал сотворил камбэк в матче с Астон Виллой (Видео)

Арсенал сотворил камбэк в матче с Астон Виллой (Видео)
12:02 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:В матче 5-го тура чемпионата Англии "Арсенал" одержал волевую победу над "Астон Виллой" со счетом 3:2.

В матче шестого тура чемпионата Англии Арсенал на своем стадионе переиграл Астон Виллу.

Счет в матче открыли гости, после того, как удалось отличиться Джону МакГину в середине первого тайма. Еще до перерыва Канониры остались в меньшинстве: две желтые карточки за тайм умудрился получить Эйнсли Мэйтленд-Найлс.

Во втором тайме Николас Пепе сравнял счет с пенальти, но уже через минуту Джек Грилиш воспользовался ошибкой защитников и снова вывел гостей вперед.

А уже под конец матча сначала забил Каллум Чемберс, а затем отметился Пьер-Эмерик Обамеянг, точный удар которого принес лондонцам победу.

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"Арсенал" – "Астон Вилла" - 3:2 (0:1)

Голы: Пепе (59, с пенальти), Чемберс (81), Обамеянг (84) - Макгинн (20), Уэсли (60)

"Арсенал": Лено, Мэйтленд-Найлз, Папастатопулос, Давид Луиз, Колашинац, Гендузи, Джака (Уиллок, 72), Пепе, Себальос (Торрейра, 72), Сака (Чемберс, 46), Обамеянг.

"Астон Вилла": Хитон, Гильбер, Энгельс, Мингз, Тэйлор, Макгинн, Накамба (Хурихэйн, 85), Грилиш, Трезеге (Аль-Мухаммади, 68), Уэсли, Эль-Гази (Лэнсбери, 86).

Предупреждения: Мэйтленд-Найлз (11), Джака (35), Гендузи (44), Энгельс (83), Пепе (85), Лено (90), Обамеянг (90).

Удаление: Мэйтленд-Найлз (41).

После этой игры Арсенал набрал 11 очков и теперь занимает 4 место в турнирной таблице. У Астон Виллы 4 пункта и 18 позиция.

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ФК Арсенал (Лондон), ФК Астон Вилла, АПЛ, Чемпионат Англии.
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