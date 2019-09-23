Болонья - Рома: команда Фонсеки вырвала победу на 93-й минуте (Видео)

Новости спорта:В матче 4-го тура Серии А Рома на выезде обыграла Болонью со счетом 2:1.

В первом тайме команды голов не забивали. После перерыва Рома вышла вперед. Александар Коларов идеальным ударом в девятку реализовал штрафной. Болонья отыгралась спустя пять минут. Никола Сансоне реализовал пенальти. В компенсированное время Эдин Джеко принес Роме победу.

Отметим, что в концовке встречи римляне остались в меньшинстве. Красную карточку получил Джанлука Манчини.

После этой победы Рома набрала 8 очков и поднялась на 4-е место в Серии А. Следующий матч команда Паулу Фонсеки проведет 25 сентября против Аталанты Руслана Малиновского.

Болонья - Рома

Болонья – Рома 1:2

Голы: Сансоне, 54 (с пенальти) — Коларов, 49, Джеко, 90+3

Болонья: Скорупски — Томиясу, Денсвил, Бани, Дейкс (Крейчи, 46) – Медель — Сориано, Поли (Паласио, 80) — Орсолини, Сансоне — Дестро (Сантандер, 81).

Рома: Лопес — Флоренци (Спинаццола, 70), Манчини, Фасио, Коларов — Кристанте, Верету — Мхитарян (Жезус, 87), Пеллегрини, Клюйверт (Дзаньоло, 51), Джеко.

Предупреждения: Поли, Дейкс, Томиясу — Флоренци, Дзаньоло, Джеко, Верету, Манчини

Удаление: Манчини, 85