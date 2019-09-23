Худший результат за 25 лет: Барселона дает Вальверде два матча

Новости спорта:"Барселона" может уволить Вальверде по результатам двух следующих матчей.

Руководство каталонского футбольного клуба “Барселона” может уволить главного тренера Эрнесто Вальверде за низкие показатели в чемпионате страны.

Подопечные Эрнесто Вальверде показали худший старт в чемпионате Испании за последние 25 лет. Об этом сообщает Sport Arena.

“Барселона” набрала только 7 очков в 5-ти турах и не смогла выиграть стартовый матч группового этапа Лиги чемпионов на выезде против дортмундской “Боруссии” - встреча завершилась со счетом 0:0.

По информации AS, руководство “Барселоны” может уволить главного тренера команды Эрнесто Вальверде в случае неудачных результатов в двух ближайших турах испанской Примеры. 24 сентября "Барселона" сыграет дома с "Вильярреалом", а 28 сентября - на выезде с "Хетафе".

Вальверде возглавляет “Барселону” с 2017 года. Тренер дважды выиграл с командой чемпионат, а также по одному разу побеждал в Кубке и Суперкубке Испании.