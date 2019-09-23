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Худший результат за 25 лет: Барселона дает Вальверде два матча

Худший результат за 25 лет: Барселона дает Вальверде два матча
12:43 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:"Барселона" может уволить Вальверде по результатам двух следующих матчей.

Руководство каталонского футбольного клуба “Барселона” может уволить главного тренера Эрнесто Вальверде за низкие показатели в чемпионате страны.

Подопечные Эрнесто Вальверде показали худший старт в чемпионате Испании за последние 25 лет. Об этом сообщает Sport Arena.

“Барселона” набрала только 7 очков в 5-ти турах и не смогла выиграть стартовый матч группового этапа Лиги чемпионов на выезде против дортмундской “Боруссии” - встреча завершилась со счетом 0:0.

По информации AS, руководство “Барселоны” может уволить главного тренера команды Эрнесто Вальверде в случае неудачных результатов в двух ближайших турах испанской Примеры. 24 сентября "Барселона" сыграет дома с "Вильярреалом", а 28 сентября - на выезде с "Хетафе".

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Вальверде возглавляет “Барселону” с 2017 года. Тренер дважды выиграл с командой чемпионат, а также по одному разу побеждал в Кубке и Суперкубке Испании.

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ФК Барселона, Ла Лига, Примера, Новости спорта, Эрнесто Вальверде.
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