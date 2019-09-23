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Погба купил собаку для защиты от фанатов (Фото)

Погба купил собаку для защиты от фанатов (Фото)
13:47 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Собаку ему предоставила специализированная фирма Chaperone K9.

Французский хавбек Манчестер Юнайтед Поль Погба купил себе сторожевую собаку. Как сообщает The Sun, она ему понадобилась для защиты от агрессивных болельщиков.

Источник информирует, что футболист купил ротвейлера за 17 тысяч евро в специализированной фирме Chaperone K9.

Напомним, что фанаты МЮ на базе клуба разрисовали знак и написали провокационную надпись: "Погба, уходи". Именно это испугало 26-летнего полузащитника.

"Футболисты - известные люди, они тоже желают, чтобы их семья была в безопасности. Ротвейлеры - не агрессивные животные, если их не злить", - отметил глава компании Ричард Арнольд.

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Напомним, что в последнем матче "манкунианцы" проиграли Вест Хэму.

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ФК Манчестер Юнайтед, Поль Погба, АПЛ, Новости спорта, Новости футбола.
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