Павелко отправляется на исполком УЕФА

Новости спорта:Завтра Андрей Павелко примет участие в заседании исполкома УЕФА в Любляне.

Во вторник, 24 сентября, в столице Словении Любляне пройдет исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций.

Участие в заседании будет принимать и президент Украинской ассоциации футбола, член исполкома УЕФА Андрей Павелко, сообщает пресс-служба УАФ.

Члены исполкома должны определить города-хозяева финалов Лиги чемпионов УЕФА 2021-го, 2022-го и 2023 годов, финала Лиги Европы УЕФА 2021 года, матча за Суперкубок УЕФА 2021-го, финальной части футзального Евро-2022 и финальных стадий юношеских турниров 2021-го и 2022 годов.

Кроме того, исполком УЕФА планирует утвердить регламент стыковых матчей и жеребьевки финальной части Евро-2020.