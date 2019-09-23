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Заявка сборной Хорватии на отборочные матчи ЧЕ-2020

Заявка сборной Хорватии на отборочные матчи ЧЕ-2020
15:21 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Главный тренер сборной Хорватии по футболу определился со списком футболистов, которые смогут сыграть в отборочных матчах на Евро-2020 против Венгрии и Уэльса.

Национальная команда Хорватии в понедельник, 7 октября, в Сплите сыграет против Венгрии, а в четверг, 10 октября, в Кардиффе сразится с валлийцами.

В заявку команды традиционно попал Домагой Вида, а также представитель Вольфсбурга Йосип Брекало, который забивал Александрии в Лиге Европы.

Полный список игроков:

Вратари: Доминик Ливакович, Ловре Калинич, Симон Слуга

Защитники: Домагой Вида, Деян Ловрен, Тин Едвай, Борна Баришич, Матей Митрович, Дарио Мелньяк, Миле Шкорич, Карло Бартолец

Полузащитники: Лука Модрич, Иван Ракитич, Матео Ковачич, Милан Бадель, Марцело Брозович, Марио Пашалич, Никола Влашич

Нападающие: Иван Перишич, Анте Ребич, Бруно Петкович, Йосип Брекало, Мислав Оршич

Резервный список: Марко Рог, Дино Перич, Филип Брадарич, Мийо Чакташ

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Отметим, что "клетчатые" возглавляют группу Е. В первом матче против венгров Хорватия уступила (1:2), а вот с Уэльсом удалось набрать три очка (2:1).

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Футбол, Сборная Хорватии, Евро-2020, Новости футбола, Отбор на Евро-2020.
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