Балотелли: Роналду и Месси - лучшие игроки в мире

Новости спорта:Скандальный итальянский нападающий Марио Балотелли прокомментировал предстоящий поединок Брешии против Ювентуса.

Форвард "Брешии" Марио Балотелли поделился своими ожиданиями с Calciomercato от матча 5-го тура Серии А с "Ювентусом". Скандальный форвард признался, что он не считает матч с многократным чемпионом Италии особенным.

"Вызывает ли у меня восторг мысль об игре против Криштиану Роналду? Нет, мне все равно. Португалец – действительно великий чемпион, наряду с Месси он является лучшим игроком в мире. Да, это классно – сыграть против него, но для меня матч с "бьянконери" является такой же игрой, как и с любой другой командой. Я постараюсь забить, как и всегда, ведь хочу побеждать".

Марио еще не выходил на поле в составе нового клуба. Итальянец уже отбыл четырехматчевую дисквалификацию с прошлого сезона и сможет дебютировать за "ласточек" в матче со "Старой синьорой", который состоится завтра, 24 сентября.