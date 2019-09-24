Эмери выразил недовольство поведением фанатов Арсенала в игре с Астон Виллой

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери поддержал капитана команды Гранита Джаку после того, как болельщики "канониров" освистали полузащитника во время поединка с "Астон Виллой", который завершился победой лондонцев 3:2.
После удаления Мэйтлэнда-Найлса "Арсенал" вдесятером забил три мяча. Однако несмотря на это, на 72-й минуте при замене Джаки, которого постоянно критикуют фанаты, болельщики, по мнению Эмери, повели себя не очень хорошо.
"Нам нужны наши болельщики, которые будут поддерживать каждого игрока, - заявил Эмери.
Я заменил его, потому что он сыграл 90 минут в четверг. Я предпочел свежего игрока. Но для меня Джака очень важный игрок. На нем очень большая ответственность. Я уверен, что он собирается добиться больших результатов. Мы профессионалы. Он знает, что иногда нас критикуют. Мы должны быть зрелыми и продолжать работать. Я собираюсь поддержать его. Он хороший игрок".