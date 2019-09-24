Эмери выразил недовольство поведением фанатов Арсенала в игре с Астон Виллой

Новости спорта:Наставник Арсенала Унаи Эмери прокомментировал поединок лондонского клуба против Астон Виллы.

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери поддержал капитана команды Гранита Джаку после того, как болельщики "канониров" освистали полузащитника во время поединка с "Астон Виллой", который завершился победой лондонцев 3:2.

После удаления Мэйтлэнда-Найлса "Арсенал" вдесятером забил три мяча. Однако несмотря на это, на 72-й минуте при замене Джаки, которого постоянно критикуют фанаты, болельщики, по мнению Эмери, повели себя не очень хорошо.

"Нам нужны наши болельщики, которые будут поддерживать каждого игрока, - заявил Эмери.

Я заменил его, потому что он сыграл 90 минут в четверг. Я предпочел свежего игрока. Но для меня Джака очень важный игрок. На нем очень большая ответственность. Я уверен, что он собирается добиться больших результатов. Мы профессионалы. Он знает, что иногда нас критикуют. Мы должны быть зрелыми и продолжать работать. Я собираюсь поддержать его. Он хороший игрок".