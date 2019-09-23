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Леоненко: Надеюсь, игроки Динамо поняли философию Михайличенко

Леоненко: Надеюсь, игроки Динамо поняли философию Михайличенко
15:37 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Эксперт «Великого футбола» – о матче Динамо - Мальме.

Экс-нападающий Динамо и сборной Украины, а ныне эксперт программы «Великий футбол» Виктор Леоненко рассказал о матче Динамо против Мальме в Лиге Европы, в котором киевляне добыли первую победу под руководством Алексея Михайличенко.

«После таких плохих игр, Алексею Михайличенко и не надо было настраивать команду на Мальме, если там взрослые футболисты, а я надеюсь, что это так. Я рад, что второй тайм получился. Просто надо было раньше забивать. Забили в концовке – Слава Богу.

Может быть, игроки уже поняли философию Михайличенко и теперь Динамо попрет? Пока борьбы в чемпионате никакой нет, но когда моменты есть, приятно смотреть. Тут же еще надо говорить, что это Мальме. Каждая игра для Динамо будет важной: и в чемпионате, и в еврокубках», — заявил Леоненко в эфире программы.

Напомним, киевляне минимально обыграли Мальме (1:0) в первом туре группового раунда Лиги Европы. Автором победного гола стал полузащитник Виталий Буяльский.

В следующем туре Лиги Европы Динамо сыграет на выезде против Лугано. Игра состоится 3 октября.

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ФК Шахтер, УПЛ, Виктор Леоненко, ФК Динамо (Киев).
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