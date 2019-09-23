Хавбек ПСЖ: Неймар может выиграть "Золотой мяч" в этом сезоне

Новости спорта:Испанский хавбек ПСЖ Андер Эррера поделился своим мнением об игре бразильского форварда Неймара.

Полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера прокомментировал победу в матче шестого тура Лиги 1 с «Лионом» (1:0). Победный мяч забил форвард «ПСЖ» Неймар, отличившийся в концовке встречи.

«Я очень рад играть с Неймаром в одной команде. Я не буду говорить о его трансферной саге. Теперь Неймар с нами, он фантастический игрок, который может выиграть «Золотой мяч» в этом сезоне, следующем или через два года. Мы очень рады. Надеюсь, он сможет играть так весь сезон.

Чемпионство? Пока сыграно только шесть матчей. Я только заглядывал в таблицу, там недалеко «Ренн», «Анже», «Марсель». Мы уважаем наши соперников. Будем играть с ними с уважением», — цитирует Эрреру Goal.

Неймар пропустил стартовые матчи сезона из-за трансферной саги. Наставник «ПСЖ» Томас Тухель говорил, что не будет задействовать бразильца, пока тот не определится с будущим.