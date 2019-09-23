Наставник Челси объяснил, почему Пулишич не сыграл в игре против Ливерпуля

Новости спорта:Наставник Челси Фрэнк Лампард прокомментировал отсутствие Кристиана Пулишича в поединке "синих" против Ливерпуля.

В центральном матче шестого тура АПЛ Челси на своем поле уступил Ливерпулю. Кристиан Пулишич, дорогостоящий новичок команды, весь поединок провел на скамье запасных. Фрэнк Лампард объяснил сложившуюся ситуацию.

"Пулишич провел несколько матчей. Сейчас в состав вернулся Виллиан, который демонстрирует хорошую игру. В матче с Ливерпулем выбор пал на Мейсона, который действовал высоко, поскольку нам было необходимо обеспечить плотность в полузащите. Этой мой выбор на конкретную встречу, но он обязательно получит еще много игрового времени", — приводит слова Лампарда официальный сайт Челси.

"Сегодня у нас в запасе были Педро, Росс Баркли и Миши Батшуайи, которые заслуживают минуты на поле своей работой на тренировках. Мне, как тренеру, приходится делать выбор, поскольку я не могу выпустить одновременно всех футболистов".

Ранее главный тренер Челси Фрэнк Лампард заявил, что Нголо Канте не удивил его в игре против Ливерпуля.