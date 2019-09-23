Милан намерен подписать флангового защитника Тоттенхэма

Новости спорта:Фланговый защитник Серж Орье может перебраться из Тоттенхэма в итальянский Ммилан.

Защитник лондонского Тоттенхэма Серж Орье вернулся в сферу интересов итальянского Милана.

26-летний француз может стать на "Сан-Сиро" заменой Андреа Конти, сообщает Calciomercato.

Неуверенная игра итальянского защитника на старте сезона заставила представителей "россонери" вернуться к идее с подписанием Орье.

Этот трансфер мог состояться еще прошлым летом, но миланцы, в конце концов, отказали Парме и Вердера в переходе Конти и решили дать еще один шанс воспитаннику Аталанты. Теперь Орье может перебраться в Италию в январе.

В сезоне 2019/20 Серж Орье провел 2 матча в АПЛ. В то же время в активе Андреа Конти лишь 1 поединок в Серии А.