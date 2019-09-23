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Экс-наставник МЮ: Двери топ-клубов для Де Хеа закрыты

Экс-наставник МЮ: Двери топ-клубов для Де Хеа закрыты
22:05 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Португальский специалист Жозе Моуриньо поделился своим мнением о новом контракте Давида Де Хеа с Манчестер Юнайтед.

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо раскритиковал руководство клуба за переплату по контракту вратарю Давиду Де Хеа.

"Не думаю, что "Манчестер Юнайтед" следовало платить Де Хеа так много по новому контракту, сколько они ему предложили, — цитирует Моуриньо Goal. — Год или два назад за ним охотился весь мир.

В настоящий момент, думаю, большинство дверей топ-клубов для него закрыты. Двери "Реала" для него закрыты, двери "Барселоны" для него закрыты, двери "ПСЖ" для него закрыты. Я не считаю, что "МЮ" испытывал давление, боясь потерять Давида. Он получил феноменальный контракт и в этот момент ему немного повезло получить его.

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Напомним, что Де Хеа перешел в "МЮ" в 2011-м году. За это время 28-летний испанец сыграл за клуб 281 матч в чемпионате Англии.

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ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, АПЛ, Жозе Моуриньо, Новости футбола, Давид Де Хеа.
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