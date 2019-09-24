Украинский хавбек Ман Сити Зинченко пожаловался на Фернандиньо

Новости спорта:Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поделился своим мнением о партнерах по команде в Ман Сити.

Александр Зинченко, игрок сборной Украины и "Манчестер Сити", рассказал об одноклубнике, 34-летнем бразильце Фернандиньо, который в свое время стал известным благодаря выступлениям в донецком "Шахтере".

Сашу спросили, кто в "Манчестер Сити" наиболее жестко играет на тренировках.

"До этого был Компани. Теперь, я думаю, Фернандиньо - никогда ногу не забирает", - отметил Зинченко.

К слову, Венсана Компани, который летом ушел из "Манчестер Сити" в "Андерлехт", украинский защитник выделяет и как наиболее эрудированного игрока своей команды.

"Человек-энциклопедия, с которой можно поговорить о чем-либо. Теперь ...даже не знаю, кого выделить", - добавляет Зинченко.