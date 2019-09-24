Скачать
Вторник, 24.09.2019
Назван лучший тренер года по версии ФИФА
Назван лучший тренер года по версии ФИФА
Свитолина на шаг приблизилась к Итоговому турниру WTA
Свитолина на шаг приблизилась к Итоговому турниру WTA
Названы лучшие игрок и тренер 8-го тура УПЛ
Названы лучшие игрок и тренер 8-го тура УПЛ
Шахтер уходит в отрыв, обыграв в Чернигове Десну (Видео)
Шахтер уходит в отрыв, обыграв в Чернигове Десну (Видео)

Украинский хавбек Ман Сити Зинченко пожаловался на Фернандиньо

Украинский хавбек Ман Сити Зинченко пожаловался на Фернандиньо
03:24 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поделился своим мнением о партнерах по команде в Ман Сити.

Александр Зинченко, игрок сборной Украины и "Манчестер Сити", рассказал об одноклубнике, 34-летнем бразильце Фернандиньо, который в свое время стал известным благодаря выступлениям в донецком "Шахтере".

Сашу спросили, кто в "Манчестер Сити" наиболее жестко играет на тренировках.

"До этого был Компани. Теперь, я думаю, Фернандиньо - никогда ногу не забирает", - отметил Зинченко.

Неймар снова забивает, а фанаты ПСЖ в ответ забросали его мусором (Видео)

К слову, Венсана Компани, который летом ушел из "Манчестер Сити" в "Андерлехт", украинский защитник выделяет и как наиболее эрудированного игрока своей команды.

"Человек-энциклопедия, с которой можно поговорить о чем-либо. Теперь ...даже не знаю, кого выделить", - добавляет Зинченко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Манчестер Сити, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Александр Зинченко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Роналду пропустит церемонию The Best FIFA Awards-2019
02 Названы лучшие игрок и тренер 8-го тура УПЛ
03 В Далласе убили бывшего баскетболиста НБА
04 Роналду не попал в заявку Ювентуса на следующий матч Серии А: названа причина
05 Месси отправился на церемонию The Best FIFA Awards в компании жены и детей (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь