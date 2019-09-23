Скачать
Понедельник, 23.09.2019
Сегодня ФИФА назовет лучшего игрока года: Роналду, Месси или ван Дейк
Сегодня ФИФА назовет лучшего игрока года: Роналду, Месси или ван Дейк
Свитолина на шаг приблизилась к Итоговому турниру WTA
Свитолина на шаг приблизилась к Итоговому турниру WTA
Фантастическая четверка: обзоры титульных поединков WWFC 15 (Видео)
Фантастическая четверка: обзоры титульных поединков WWFC 15 (Видео)
Шахтер уходит в отрыв, обыграв в Чернигове Десну (Видео)
Шахтер уходит в отрыв, обыграв в Чернигове Десну (Видео)

Неймар снова забивает, а фанаты ПСЖ в ответ забросали его мусором (Видео)

Неймар снова забивает, а фанаты ПСЖ в ответ забросали его мусором (Видео)
17:55 Сегодня Телеграф Телеграф-Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Болельщики французского ПСЖ продолжают свою войну с бразильским форвардом клуба Неймаром.

В воскресенье, 22 сентября, в рамках шестого тура чемпионата Франции по футболу ПСЖ противостоял Лиону. Матч проходил на стадионе "Стад де Жерлан".

В центральном поединке тура победу праздновали действующие чемпионы Франции. 

Стоит отметить поведение фанатов парижского клуба в этом матче. На протяжении всей игры фанаты ПСЖ освистовали форварда своего же клуба Неймара. Такое поведение болельщиков продолжается уже второй матч к ряду, после того как Неймар вернулся в состав ПСЖ. Поклонники команды не могут простить бразильцу его поведение этим летом, когда он заявил, что хочет сменить клуб из Парижа на каталонскую Барселону. 

Украинскому защитнику разбили лицо до крови - он не смог доиграть матч (Фото)

Не помог Неймару вернуть расположение фанатов ни победный супергол в матче прошлого тура против Страсбурга, ни победный гол в ворота принципиального соперника - Лиона. 

На протяжении всей игры против Лиона болельщики освистывали и всячески оскорбляли бразильского нападающего, а в эпизодах, когда Неймар подходил к бровке, чтобы исполнить угловой фанаты и вовсе начали бросать в суперзвезду различные предметы с трибун.

Хавбек ПСЖ: Неймар может выиграть "Золотой мяч" в этом сезоне

 

Легенда Милана считает, что Неймара ждет отличный сезон в ПСЖ

Неймар с пониманием относится к такому поведению болельщиков своего клуба и заявил, что он не отрицает, что хотел перейти в Барселону и до сих пор хочет, но сейчас он игрок ПСЖ и будет выкладываться на все 100% на поле, чтобы побеждать вместе с парижанами в каждом матче. Также бразилец признался, что готов мириться с ролью изгоя и играть каждый матч за ПСЖ как на выезде. Он привык к ненависти в свой адрес. 

Следующий поединок ПСЖ сыграет в рамках чемпионата Франции против 25 сентября в Париже против Реймса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК ПСЖ, Неймар, Футбол, Чемпионат Франции, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Виталий Кличко мог устроить "денежный" поединок с посетителем ресторана
02 Динамо Михайличенко "прорвало" в матче против Ворсклы 5:0 (Видео)
03 Ливерпуль добыл 15-ю победу подряд, обыграв Челси (Видео голов)
04 Прыжок Ван Перси и сейв года: как голкипер дважды спас пустые ворота (Видео)
05 Погиб российский боксер, выпав пьяным из балкона в Таиланде
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь