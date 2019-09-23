Неймар снова забивает, а фанаты ПСЖ в ответ забросали его мусором (Видео)

Новости спорта:Болельщики французского ПСЖ продолжают свою войну с бразильским форвардом клуба Неймаром.

В воскресенье, 22 сентября, в рамках шестого тура чемпионата Франции по футболу ПСЖ противостоял Лиону. Матч проходил на стадионе "Стад де Жерлан".

В центральном поединке тура победу праздновали действующие чемпионы Франции.

Стоит отметить поведение фанатов парижского клуба в этом матче. На протяжении всей игры фанаты ПСЖ освистовали форварда своего же клуба Неймара. Такое поведение болельщиков продолжается уже второй матч к ряду, после того как Неймар вернулся в состав ПСЖ. Поклонники команды не могут простить бразильцу его поведение этим летом, когда он заявил, что хочет сменить клуб из Парижа на каталонскую Барселону.

Не помог Неймару вернуть расположение фанатов ни победный супергол в матче прошлого тура против Страсбурга, ни победный гол в ворота принципиального соперника - Лиона.

На протяжении всей игры против Лиона болельщики освистывали и всячески оскорбляли бразильского нападающего, а в эпизодах, когда Неймар подходил к бровке, чтобы исполнить угловой фанаты и вовсе начали бросать в суперзвезду различные предметы с трибун.

AÍ NÃO DÁ! Durante o jogo contra o @OL, objetos foram tacados em @neymarjr ao cobrar um escanteio. E aí, o que achou? #CasaDaChampions

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: @isabelapagliari pic.twitter.com/wsKPx0tFRJ — Esporte Interativo (@Esp_Interativo) September 22, 2019

Неймар с пониманием относится к такому поведению болельщиков своего клуба и заявил, что он не отрицает, что хотел перейти в Барселону и до сих пор хочет, но сейчас он игрок ПСЖ и будет выкладываться на все 100% на поле, чтобы побеждать вместе с парижанами в каждом матче. Также бразилец признался, что готов мириться с ролью изгоя и играть каждый матч за ПСЖ как на выезде. Он привык к ненависти в свой адрес.

Следующий поединок ПСЖ сыграет в рамках чемпионата Франции против 25 сентября в Париже против Реймса.