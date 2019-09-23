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Роналду не попал в заявку Ювентуса на следующий матч Серии А: названа причина

Роналду не попал в заявку Ювентуса на следующий матч Серии А: названа причина
20:04 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Португальский форвард туринского Ювентуса Криштиану Роналду пропустит следующий поединок чемпионата Италии против Брешии.

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду пропустит матч 5-го тура чемпионата Италии с «Брешией».

Форвард не попал в заявку на матч. Ранее главный тренер туринцев Маурицио Сарри сообщил, что у Роналду небольшое напряжение мышц бедра.

В нынешнем сезоне 34-летний Роналду принял участие в четырёх матчах итальянского национального чемпионата (все — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей (один — с пенальти) и отдал одну результативную передачу. Контракт португальца с «Ювентусом» действует до лета 2022 года.

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Матч «Брешия» — «Ювентус» состоится 24 сентября на стадионе «Марио Ригамонти» в Брешии. Начало встречи в 22:00.

«Ювентус», набрав 10 туров, занимает второе место в турнирной таблице Серии А.

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Криштиану Роналду, ФК Ювентус, Серия А, Футбол, Новости футбола.
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