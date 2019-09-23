Именитый итальянский специалист станет новым наставником Милана

Новости спорта:Итальянский специалист Лучано Спаллетти может возглавить Милан, в случае ухода Марко Джампаоло.

«Милан» проявляет интерес к бывшему главному тренеру «Ромы» Лучано Спаллетти, утверждает Goal со ссылкой на Tuttosport.

По данным источника, руководство миланского клуба недовольно работой нынешнего главного тренера Марко Джампаоло, но пока не планирует его увольнять в связи с неудовлетворительными результатами команды.

Тем не менее «Милан» рассматривает вариант с приглашением 60-летнего Спаллетти, который по итогам прошлого сезона был отстранён от должности наставника миланского «Интера». При этом у него все ещё действует контракт с клубом. Соглашение заключено до лета 2021 года. Зарплата тренера составляет € 4,5 млн в год.

«Милан», набрав шесть очков, занимает девятое место в турнирной таблице Серии А.