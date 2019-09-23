Роналду пропустит церемонию The Best FIFA Awards-2019

Новости спорта:Форвард Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду пропустит церемонию вручения наград ФИФА.

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду пропустит церемонию вручения наград ФИФА, сообщает Football Italia.

Напомним, Роналду борется за звание лучшего футболиста года с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси и защитником «Ливерпуля» Вирджилом ван Дейком. Церемония вручения наград ФИФА состоится сегодня, 23 сентября, в Милане. В эти минуты гости прибывают на мероприятие.

В нынешнем сезоне 34-летний Роналду принял участие в четырёх матчах итальянского национального чемпионата (все — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей (один — с пенальти) и отдал одну результативную передачу. Контракт португальского футболиста с «Ювентусом» действует до лета 2022 года.