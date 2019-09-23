Роналду пропустит церемонию The Best FIFA Awards-2019

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду пропустит церемонию вручения наград ФИФА, сообщает Football Italia.
Напомним, Роналду борется за звание лучшего футболиста года с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси и защитником «Ливерпуля» Вирджилом ван Дейком. Церемония вручения наград ФИФА состоится сегодня, 23 сентября, в Милане. В эти минуты гости прибывают на мероприятие.
В нынешнем сезоне 34-летний Роналду принял участие в четырёх матчах итальянского национального чемпионата (все — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей (один — с пенальти) и отдал одну результативную передачу. Контракт португальского футболиста с «Ювентусом» действует до лета 2022 года.