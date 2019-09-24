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Бавария намерена выкупить контракт хорватского хавбека

Бавария намерена выкупить контракт хорватского хавбека
02:19 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Хорватский полузащитник Иван Перишич вероятнее всего станет полноценным игроком Баварии.

Мюнхенская «Бавария» довольна игрой хорватского полузащитника Ивана Перишича и собирается выкупить его трансфер у «Интера», утверждает FC Inter News.

По данным источника, тренерский штаб мюнхенского клуба удовлетворён формой и выступлениями хорвата. «Бавария» арендовала хавбека у «Интера» в летнее трансферное окно за € 5 млн с правом последующего выкупа за € 20 млн.

В нынешнем сезоне 30-летний Перишич принял участие в трёх матчах немецкого национального чемпионата (два — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей, а также отдал одну результативную передачу.

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«Бавария», набрав 11 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии. В 6-м туре мюнхенцы на выезде сыграют с «Падерборном 07». Матч состоится 28 сентября.

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ФК Бавария, ФК Интер (Милан), Футбол, Иван Перишич, Новости футбола.
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