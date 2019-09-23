Тер Штеген выйдет в основе сборной Германии на матч с Эстонией или Аргентиной

Новости спорта:Голкипер каталонской Барселоны Марк-Андре тер Штеген выйдет в стартовом составе сборной Германии в ближайших поединках.

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген сыграет за сборную Германии в одном из ближайших матчей, утверждает Bavarian Football Works со ссылкой на Kicker.

По данным источника, главный тренер Бундестим Йоахим Лёв принял решение дать голкиперу шанс проявить себя. Тер Штеген сыграет в товарищеской встрече со сборной Аргентины (9 октября) или в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командой Эстонии (13 октября).

Также Kicker провёл опрос среди читателей по поводу первого номера сборной Германии. Первое место занял тер Штеген, набрав 67 процентов голосов.

Напомним, что ранее тер Штеген публично выразил недовольство отсутствием игровой практики в составе сборной Германии. За это тер Штеген подвергся осуждению со стороны голкипера «Баварии» Мануэля Нойера, который является первым номером в воротах сборной.