Скачать
Понедельник, 23.09.2019
Назван лучший тренер года по версии ФИФА
Назван лучший тренер года по версии ФИФА
Свитолина на шаг приблизилась к Итоговому турниру WTA
Свитолина на шаг приблизилась к Итоговому турниру WTA
Названы лучшие игрок и тренер 8-го тура УПЛ
Названы лучшие игрок и тренер 8-го тура УПЛ
Шахтер уходит в отрыв, обыграв в Чернигове Десну (Видео)
Шахтер уходит в отрыв, обыграв в Чернигове Десну (Видео)

Тер Штеген выйдет в основе сборной Германии на матч с Эстонией или Аргентиной

Тер Штеген выйдет в основе сборной Германии на матч с Эстонией или Аргентиной
22:25 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Голкипер каталонской Барселоны Марк-Андре тер Штеген выйдет в стартовом составе сборной Германии в ближайших поединках.

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген сыграет за сборную Германии в одном из ближайших матчей, утверждает Bavarian Football Works со ссылкой на Kicker.

По данным источника, главный тренер Бундестим Йоахим Лёв принял решение дать голкиперу шанс проявить себя. Тер Штеген сыграет в товарищеской встрече со сборной Аргентины (9 октября) или в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командой Эстонии (13 октября).

Также Kicker провёл опрос среди читателей по поводу первого номера сборной Германии. Первое место занял тер Штеген, набрав 67 процентов голосов.

Месси отправился на церемонию The Best FIFA Awards в компании жены и детей (Фото)

Напомним, что ранее тер Штеген публично выразил недовольство отсутствием игровой практики в составе сборной Германии. За это тер Штеген подвергся осуждению со стороны голкипера «Баварии» Мануэля Нойера, который является первым номером в воротах сборной.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Германии, ФК Барселона, Футбол, Новости футбола, Марк-Андре тер Штеген.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Виталий Кличко мог устроить "денежный" поединок с посетителем ресторана
02 "Это зверь": Редкач рассказал о тренировках Ломаченко
03 Динамо Михайличенко "прорвало" в матче против Ворсклы 5:0 (Видео)
04 Прыжок Ван Перси и сейв года: как голкипер дважды спас пустые ворота (Видео)
05 Ливерпуль добыл 15-ю победу подряд, обыграв Челси (Видео голов)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь