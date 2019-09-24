Клопп: Я горд быть тренером такой невероятной команды, как Ливерпуль

Новости спорта:Наставник Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал победу в номинации лучший тренер года по версии ФИФА.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями от получения награды лучшему тренеру года по версии ФИФА. Напомним, немецкий специалист привёл английский клуб к победе в Лиге чемпионов сезона-2018/19.

«В первую очередь хотел бы поблагодарить свою семью, которая всегда меня поддерживает. Никогда не знаешь, что может произойти в футболе. Мои коллеги проделали отличную работу в прошлом сезоне, все они заслуживают тёплых слов.

Я должен сказать спасибо моему выдающемуся клубу «Ливерпуль». Моя команда невероятна, нельзя её не любить. Мои успехи как тренера оцениваются по тому, насколько хороша моя команда. Я действительно горд быть тренером такой невероятной команды», — сказал Клопп во время вручения награды.