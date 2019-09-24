Назван лучший игрок года по версии ФИФА

Новости спорта:В Милане прошла церемония вручения наград футболистам года.

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси признан лучшим игроком года по версии ФИФА, сообщается на официальном сайте организации.

Помимо Месси на награду были номинированы нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду и защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк. Эта награда стала шестой для аргентинского форварда.

В сезоне-2018/19 Месси принял участие в 34 матчах испанской Примеры, записал на свой счёт 36 мячей и отдал 15 результативных передач. «Барселона» стала чемпионом Испании по итогам прошлого сезона. Ранее Месси завоевывал трофей в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах. Роналду становился обладателем награды пять раз, а голландец ван Дейк ни разу не удостаивался приза лучшему игроку года по версии ФИФА.