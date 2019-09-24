Названа лучшая футболистка года по версии ФИФА

Новости спорта:Рапино признана лучшей футболисткой года по версии ФИФА.

Полузащитница сборной США Меган Рапино признана лучшей футболисткой года по версии ФИФА. Награждения американки состоялось на торжественной церемонии The Best FIFA Football Awards в Милане.

Рапино опередила соотечественницу Алекс Морган и защитницу сборной Англии Люси Бронз. Полузащитница стала лучшей футболисткой чемпионата мира и одной из трех лучших бомбардирок турнира, забив 6 голов.

Меган в нынешнем году вместе со сборной США выиграла чемпионат мира. Меган открыла счет в финале мирового первенства, в котором американки обыграли Нидерланды (2:0).

С 2013 года Рапино выступает за американский футбольный клуб Рэйн. Она дважды выигрывала женский чемпионат мира (2015, 2019), а также брала золото Олимпийских игр в составе американской команды (2012).