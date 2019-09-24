Названа лучшая футболистка года по версии ФИФА

Полузащитница сборной США Меган Рапино признана лучшей футболисткой года по версии ФИФА. Награждения американки состоялось на торжественной церемонии The Best FIFA Football Awards в Милане.
Рапино опередила соотечественницу Алекс Морган и защитницу сборной Англии Люси Бронз. Полузащитница стала лучшей футболисткой чемпионата мира и одной из трех лучших бомбардирок турнира, забив 6 голов.
Меган в нынешнем году вместе со сборной США выиграла чемпионат мира. Меган открыла счет в финале мирового первенства, в котором американки обыграли Нидерланды (2:0).
С 2013 года Рапино выступает за американский футбольный клуб Рэйн. Она дважды выигрывала женский чемпионат мира (2015, 2019), а также брала золото Олимпийских игр в составе американской команды (2012).