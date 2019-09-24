Месси: Для меня индивидуальные награды стоят на втором месте

Новости спорта:Аргентинский нападающий стал лучшим футболистом 2019 года по версии ФИФА.

Нападающий каталонской Барселоны Лионель Месси прокомментировал свою победу в номинации лучшего футболиста 2019 года по версии ФИФА.

Аргентинский форвард признался, что ценит командные достижения выше всех индивидуальных наград.

"Хочу поблагодарить всех, кто посчитал, что я заслуживаю этого. Лично для меня индивидуальные награды стоят на втором месте, команда превыше всего. Сегодня для меня особенный день, мои жена и дети сидят здесь. Я счастлив, что они находятся рядом в такой важный для меня момент.

Мои сыновья очень любят футбол, но пока они стесняются находится рядом со звездами мирового футбола. Они не знают, как подойти к ним сфотографироваться или взять автограф. Но я очень рад, что в этот прекрасный день я могу разделить этот опыт со своей семьей", - приводит слова Месси Marca.