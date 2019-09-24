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Месси: Для меня индивидуальные награды стоят на втором месте

Месси: Для меня индивидуальные награды стоят на втором месте
08:24 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Аргентинский нападающий стал лучшим футболистом 2019 года по версии ФИФА.

Нападающий каталонской Барселоны Лионель Месси прокомментировал свою победу в номинации лучшего футболиста 2019 года по версии ФИФА.

Аргентинский форвард признался, что ценит командные достижения выше всех индивидуальных наград.

"Хочу поблагодарить всех, кто посчитал, что я заслуживаю этого. Лично для меня индивидуальные награды стоят на втором месте, команда превыше всего. Сегодня для меня особенный день, мои жена и дети сидят здесь. Я счастлив, что они находятся рядом в такой важный для меня момент.

Названа лучшая футболистка года по версии ФИФА

Мои сыновья очень любят футбол, но пока они стесняются находится рядом со звездами мирового футбола. Они не знают, как подойти к ним сфотографироваться или взять автограф. Но я очень рад, что в этот прекрасный день я могу разделить этот опыт со своей семьей", - приводит слова Месси Marca.

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ФК Барселона, Лионель Месси, Футбол, Новости футбола.
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