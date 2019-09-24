Супряга - о переходе в Днепр-1 и отношениях с Хацкевичем

Новости спорта:Тренеры Динамо не особо контактируют с игроком.

Нападающий Динамо Владислав Супряга, на правах аренды играющий в Днепре-1, рассказал о своем общении с бывшим и нынешним тренерами киевлян. По его словам, для него определяющим стало отсутствие поздравления от Хацкевича после победы на ЧМ U-20 в Польше.

«Зимой в Динамо не вернусь, срок соглашения об аренде с Днепром-1 до лета. Пока не приходилось общаться с Алексеем Михайличенко», — цитирует Супрягу Zbirna.com.

«Разговоры с Хацкевичем перед отъездом? Их не было. Он на меня, наверное, не рассчитывал, даже не поздравил с победой на юношеском чемпионате мира. Думаю, этим было все сказано и понятно».

Супряга ударно выступает в текущем сезоне Премьер-лиги. В пяти матчах за команду Михайленко 19-летний игрок набрал четыре очка по системе гол+пас. В следующем туре форвард сыграет за днепрян против Динамо.

В минувшем сезоне 19-летний форвард провел 10 матчей за первую команду киевлян, отметившись одной результативной передачей.

СК Днепр-1 занимает пятое место в турнирной таблице Favbet Лиги. Динамо идет на 7-й строчке, но имеет матч в запасе против Ворсклы.