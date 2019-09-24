Скачать
Вторник, 24.09.2019
Назван лучший тренер года по версии ФИФА
Назван лучший тренер года по версии ФИФА
Свитолина на шаг приблизилась к Итоговому турниру WTA
Свитолина на шаг приблизилась к Итоговому турниру WTA
Названы лучшие игрок и тренер 8-го тура УПЛ
Названы лучшие игрок и тренер 8-го тура УПЛ
Шахтер уходит в отрыв, обыграв в Чернигове Десну (Видео)
Шахтер уходит в отрыв, обыграв в Чернигове Десну (Видео)

Украина может принять Суперкубок УЕФА 2020/21

Украина может принять Суперкубок УЕФА 2020/21
11:00 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:У первой столицы Украины три города-конкурента.

В рамках сегодняшнего заседания исполнительного комитета УЕФА определится принимающий город Суперкубка УЕФА 2020/21, сообщает организация в своем пресс-релизе.

Харьковский стадион Металлист претендует на проведение матча, а конкуренты украинской стороны — Минск (Беларусь), Хельсинки (Финляндия) и Белфаст (Северная Ирландия). На заседании будет присутствовать президент УАФ Андрей Павелко.

Помимо этого, определится город, который примет финал Лиги чемпионов в сезоне 2020/21 — на решающий поединок претендуют Санкт-Петербург (Россия) и Мюнхен (Германия).

Назван лучший игрок года по версии ФИФА

Проводить финал Лиги Европы хотят Тбилиси и Севилья, а у матча на проведение женского финала ЛЧ лишь один претендент — шведский Готенбург.

Украина прежде принимала важные футбольные матчи. В 2012 году финал Евро, который проводился в Украине и Польше, состоялся в Киеве на НСК Олимпийский. А спустя шесть лет столичная арена приняла финальный матч между Реалом и Ливерпулем в Лиге чемпионов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Лига Европы, Лига Чемпионов, Футбол, Новости футбола, Суперкубок УЕФА.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Роналду пропустит церемонию The Best FIFA Awards-2019
02 Роналду - о победе Месси в номинации лучшего игрока 2019 года
03 Украинский хавбек Ман Сити Зинченко пожаловался на Фернандиньо
04 Названы лучшие игрок и тренер 8-го тура УПЛ
05 В Далласе убили бывшего баскетболиста НБА
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь