Украина может принять Суперкубок УЕФА 2020/21

Новости спорта:У первой столицы Украины три города-конкурента.

В рамках сегодняшнего заседания исполнительного комитета УЕФА определится принимающий город Суперкубка УЕФА 2020/21, сообщает организация в своем пресс-релизе.

Харьковский стадион Металлист претендует на проведение матча, а конкуренты украинской стороны — Минск (Беларусь), Хельсинки (Финляндия) и Белфаст (Северная Ирландия). На заседании будет присутствовать президент УАФ Андрей Павелко.

Помимо этого, определится город, который примет финал Лиги чемпионов в сезоне 2020/21 — на решающий поединок претендуют Санкт-Петербург (Россия) и Мюнхен (Германия).

Проводить финал Лиги Европы хотят Тбилиси и Севилья, а у матча на проведение женского финала ЛЧ лишь один претендент — шведский Готенбург.

Украина прежде принимала важные футбольные матчи. В 2012 году финал Евро, который проводился в Украине и Польше, состоялся в Киеве на НСК Олимпийский. А спустя шесть лет столичная арена приняла финальный матч между Реалом и Ливерпулем в Лиге чемпионов.