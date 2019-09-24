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New Balance хочет через суд продлить контракт с Ливерпулем

New Balance хочет через суд продлить контракт с Ливерпулем
11:18 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:New Balance подала иск в суд Лондона в отношении Ливерпуля, пытаясь добиться права остаться техническим спонсором Мерсисайдцев.

Американская компания New Balance подала иск в суд Лондона в отношении Ливерпуля, пытаясь добиться права остаться техническим спонсором Мерсисайдцев, сообщает The Athletic.

Все из-за права автоматического продления контракта, в котором стороны расходятся. New Balance считает, что может активировать эту опцию уже сейчас, в отличие от клуба АПЛ.

Издание сообщает, что представители компании готовы конкурировать с Nike и предложили такую же сумму Ливерпулю — 70 миллионов фунтов в год.

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Пока же контракт New Balance с Мерсисайдцами рассчитан лишь до мая 2020 года.

Вся судебная тяжба началась из-за желания Ливерпуля заключить рекордный спонсорский контракт с американской компанией Nike.

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ФК Ливерпуль, Футбол, АПЛ, Новости футбола, New Balance.
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