Вальверде: Барселона должна вылезать из ямы

Новости спорта:Наставник Барселоны Эрнесто Вальверде высказался о провальном старте каталонцев в этом сезоне.

"Чувствую ли я давление из-за последних результатов? Перед всеми тренерами ставят большие требования. И особенно в Барселоне. Я знаю, что я нахожусь в таком положении, когда важен результат. Тренер всегда в центре внимания. Мы не очень хорошо начали и должны исправиться. Пришла пора вылезать из этой ямы.

Я не знаю, отзвуки ли это весеннего поражения на Энфилде или только появились сейчас. Я думаю, что мы должны сосредоточиться на этом сезоне, чтобы проанализировать текущую ситуацию. Если мы вернемся к прошлому году, тогда у нас были сложности, но мы смогли вернуться в струю.

Потом мы столкнулись с той неудачей в Ливерпуле. Мы не получаем хороших результатов в гостях и нам необходимо начать побеждать», - приводит слова Вальверде официальный сайт Барселоны.

Добавим, что сегодня каталонцы дома сыграют с Вильярреалом в поединке чемпионата Испании. Начало матча - 22:00 по киевскому времени.