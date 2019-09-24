Игрок Реала недоволен тем, что его включили в сборную ФИФА

Новости спорта:Капитан Реала Серхио Рамос поделился мнением относительно символической сборной 2019 года по версии ФИФА.

Капитан Реала Серхио Рамос не испытывает особой радости из-за включения его в сборную по версии ФИФА.

"Лучше бы я не попал в эту сборную, но выигрывал титулы с командой. Если бы мне были нужны индивидуальные призы, то я бы посвятил себя теннису. Когда команда побеждает – мы все побеждаем.

Да, сезон для Реала был не самым лучшим, но четыре игрока в символической сборной – это хороший знак. Марсело? Он один из лучших в мире. У каждого человека может быть разное мнение по этому поводу, всем не угодить", – цитирует Рамоса AS.

Напомним, кроме Марсело и Рамоса в символическую сборную FIFA The Best-2019 попали еще два игрока Реала – Лука Модрич и Эден Азар.