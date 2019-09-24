Названа неожиданная трансферная цель МЮ на зиму

Новости спорта:Сандро Тонали вошел в сферу интересов Манчестер Юнайтед

Опорник Брешии Сандро Тонали вошел в сферу интересов Манчестер Юнайтед, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Шира.

Уже сегодня скаут манкунианцев будет присутствовать на игре 5-го тура чемпионата Италии Брешия — Ювентус с целью просмотра 19-летнего итальянца.

Однако, у Ман Юнайтед в борьбе за полузащитника есть конкурент из Германии. В услугах Тонали также может быть заинтересована дортмундская Боруссия.

Сандро Тонали — воспитанник Брешии, дебютировавший за клуб в 2017 году еще в рамках Серии Б. В нынешнем сезоне он провел 5 матчей за клуб и сделал один ассист.

На данный момент Брешия находится на 11-м месте турнирной таблицы Серии А.