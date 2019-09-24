Невилл назвал причину, почему Сульшер ничего не выиграет с МЮ

Новости спорта:Легенда МЮ считает, что в команде слишком много "детей".

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гарри Невилл считает, что "красным дьяволам" необходимо продолжить инвестировать в состав.

"За последние семь или восемь лет они потратили 900 миллионов фунтов, и от этого почти ничего не осталось. Есть лишь останки состава и кое-какие молодые игроки из академии, которые ничего не стоили. Возможно, еще Де Хеа, но он переживает спад. Есть Харри Магуайр, но им все еще предстоит проделать большую работу по перестройке команды.

Я много раз это говорил: Алан Хансен был прав, и с детьми ты ничего не выиграешь. Это не "Класс 92" выиграл титул Премьер-Лиги. У нас были Стив Брюс, Гари Паллистер, Рой Кин, Эрик Кантона, Брайан Макклер и Петер Шмейхель. У нас были игроки мирового уровня и два лучших центральных защитника всех времен. Они тащили нас вперед. Если бы вместо них играл только "Класс 92", мы бы ничего не добились.

Я бы сказал, что сейчас им нужно быстро и эффективно определить трех-четырех игроков в помощь Де Хеа и Магуайру. Они нуждаются в паре полузащитников, в нападающем, который бы вел игру впереди, они нуждаются во фланговом игроке и в левом защитнике. Нельзя не обмануть футбольных болельщиков. Они нуждаются в пяти-шести новых игроках", - цитирует Невилла Sky Sports.