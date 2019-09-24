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Главная звезда МЮ готов выйти на поединок против Арсенала в АПЛ
14:01 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Французский полузащитник Поль Погба вероятнее всего сможет выйти в составе Манчестер Юнайтед на поединок против Арсенала.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба сможет вернуться на поле в ближайших играх команды, сообщает Mirror.

Французский хавбек, получивший травму в матче с «Саутгемптоном» 31 августа 2019 года, пропустил три встречи.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер сообщил, что Погба получит игровую практику в среду, 25 сентября, в кубковом матче, а к игре английской Премьер-Лиги с «Арсеналом» будет полностью готов.

«Манчестер Юнайтед» испытывает серьёзные проблемы с составом. Из-за травм также выбыли Люк Шоу, Антони Марсьяль и Маркус Рашфорд.

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Нынешний сезон пока складывается для «Манчестер Юнайтед» неудачно. В шести турах клуб из Манчестера набрал лишь 8 очков. Это худший старт команды с момента образования английской Премьер-лиги.

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Все по теме:

ФК Манчестер Юнайтед, Поль Погба, Футбол, АПЛ, Чемпионат Англии, Новости футбола.
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