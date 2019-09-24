Реднапп назвал Ярмоленко "тузом" Вест Хэма

Сын известного английского тренера Гарри Реднаппа, Джейми, который сам сыграл почти 240 матчей за "Ливерпуль", рассказал, что общался с наставником сборной Украины Андреем Шевченко об украинском легионера в "Вест Хэме" – Андрее Ярмоленко.
Джейми Реднапп называет Ярмоленко на английском не иначе как "ace", то есть "тузом" тренера Пеллегрини.
Также Джейми передал слова Андрея Шевченко о его тезке и подопечном в сборной.
"Гол в ворота "Манчестер Юнайтед" является особым событием для Андрея Ярмоленко", - сказал Реднаппу Шевченко.
Сам Джейми Реднапп вспомнил, что в прошлом сезоне Ярмоленко повредил ахиллово сухожилие – и только это помешало всем увидеть его в действии.
"Я слышал о нем очень много хорошего от Андрея Шевченко. Надеюсь, что Ярмоленко будет оставаться в форме и покажет нам, на что он способен", - добавил Джейми, которого цитирует HITC.