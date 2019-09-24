Реднапп назвал Ярмоленко "тузом" Вест Хэма

Новости спорта:Джейми Реднапп называет Ярмоленко на английском не иначе как "ace", то есть "тузом" тренера Пеллегрини.

Сын известного английского тренера Гарри Реднаппа, Джейми, который сам сыграл почти 240 матчей за "Ливерпуль", рассказал, что общался с наставником сборной Украины Андреем Шевченко об украинском легионера в "Вест Хэме" – Андрее Ярмоленко.

Джейми Реднапп называет Ярмоленко на английском не иначе как "ace", то есть "тузом" тренера Пеллегрини.

Также Джейми передал слова Андрея Шевченко о его тезке и подопечном в сборной.

"Гол в ворота "Манчестер Юнайтед" является особым событием для Андрея Ярмоленко", - сказал Реднаппу Шевченко.

Сам Джейми Реднапп вспомнил, что в прошлом сезоне Ярмоленко повредил ахиллово сухожилие – и только это помешало всем увидеть его в действии.

"Я слышал о нем очень много хорошего от Андрея Шевченко. Надеюсь, что Ярмоленко будет оставаться в форме и покажет нам, на что он способен", - добавил Джейми, которого цитирует HITC.