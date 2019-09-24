Именитый итальянец может сменить Сульшера на посту наставника МЮ

Новости спорта:Итальянский специалист Массимилиано Аллегри может возглавить Манчестер Юнайтед в недалеком будущем.

Итальянский специалист Массимилиано Аллегри с большой вероятностью возглавит английских "красных дьяволов" в случае увольнения норвежца Уле-Гуннара Сульшера, уверяет Tuttosport.

Другим потенциальным претендентом на должность главного тренера "Манчестер Юнайтед" является француз Лоран Блан, но Аллегри называется основным кандидатом. Напомним, что по окончании прошлого сезона Массимилиано ушел из туринского "Ювентуса", в котором работал с 2014 года. Летом сам специалист заявил, что намерен взять как минимум годичную паузу в тренерской деятельности.

Накануне экс-наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью довольно скептически относится к перспективам "красных дьяволов" в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги.

"Думаю, что они финишируют между четвертым и шестым местами. Не думаю, что они способны бороться за первые две позиции. Для "Манчестер Юнайтед" было бы отличным достижением финишировать в топ-четвёрке и вернуться в Лигу чемпионов", - сказал он.