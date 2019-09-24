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Экс-игрок сборной Англии: Победа Месси в голосовании — это полный цирк

Экс-игрок сборной Англии: Победа Месси в голосовании — это полный цирк
15:02 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Пол Мерсон очень зол результатами награждения от ФИФА.

Бывший футболист Арсенала, а ныне эксперт на британском телевидении Пол Мерсон выразил недоумение победой нападающего Барселоны Лионеля Месси в голосовании за приз лучшему игроку года по версии ФИФА.

"Заслужил ли Месси награду? Нет и нет. Извините, но это какой-то бред. Он сделал то же, что делает каждый сезон. Он не вышел на новый уровень. Он не привёл Барселону к победе в Лиге чемпионов. Сколько голов он забил Алавесу? Такие награды получают за что-то особенное.

Ван Дейк сделал что-то особенное. Он помог Ливерпулю выиграть Лигу чемпионов. Барселона хотела как раз этого. Если вы спросите их, что бы они предпочли выиграть – Лигу чемпионов или Примеру, они бы выбрали первое. Так что для меня итоги голосования – посмешище. Полный цирк.

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Знаете, почему Месси выиграл приз? Потому что награду начали вручать в 2016 году, и в первые два раза её получал Роналду, а в прошлом году – Модрич. Так что им пришлось отдать приз Месси. Что должен сделать ван Дейк? Он вывел Нидерланды в финал Лиги наций.

Не могу поверить. Он вывел их на другой уровень. Месси не сделал этого в Барселоне в прошлом году. Он вообще никогда не делал этого, он просто делал то же, что и обычно. Если тренер получает награду, то как этого не происходит с его игроком?" — цитирует Мерсона Metro.

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ФК Арсенал (Лондон), ФИФА, ФК Барселона, Лионель Месси, Новости футбола, Пол Мерсон.
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