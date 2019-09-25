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Реал потерял основного защитника перед матчем против Осасуны

Реал потерял основного защитника перед матчем против Осасуны
03:38 Сегодня Телеграф football24.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Фланговый защитник сборной Франции Ферлан Менди пропустит ближайший матч мадридского Реала в чемпионате Испании по футболу.

Очередной потерей в составе "сливочных" стал левый защитник Ферлан Менди, информирует AS.

Француз получил повреждение приводящей мышцы левой ноги и выбыл ориентировочно на 2-3 недели.

Таким образом, летний новичок Реала точно пропустит завтрашний матч против Осасуны, а также мадридское дерби с Атлетико, которое запланировано на 28 сентября. Это уже не первая травма Менди в текущем сезоне – латераль пропускал почти месяц после повреждения бедра, которое он получил в конце июля.

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Напомним, трансфер 24-летнего защитника из Лиона стоил "сливочным" около 50 млн евро.

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ФК Реал, Футбол, Новости футбола, Ферлан Менди.
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