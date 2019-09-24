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Ибрагимович сделал очередное громкое заявление в США

Ибрагимович сделал очередное громкое заявление в США
22:22 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Шведский нападающий Златан Ибрагимович прокомментировал борьбу за звание лучшего игрока чемпионата МЛС.

Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович заявил, что его не беспокоит борьба за титул лучшего снайпера MLS. Ибрагимович за три матча до конца регулярного чемпионата отстаёт от лидера гонки бомбардиров Карлоса Велы на два мяча.

«Я — MVP всех MVP. Поэтому я не думаю об этом. Я сосредоточен на игре, на том, чтобы моя команда побеждала. Нам нужно продолжать работу в данном направлении. И мы хотим сделать это, нужно продолжить побеждать в плей-офф. Важно то, кто выиграет чемпионат, индивидуальные награды для меня неважны.

Я не знаю, кому вручают золотую бутсу. Её дают с учётом голов в плей-офф или нет?», — цитирует Ибрагимовича AS.

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Шведский нападающий забил 27 мячей в 26 матчах MLS. Вела отличился 29 раз в 28 встречах.

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ФК Лос-Анджелес Гэлакси, Златан Ибрагимович, МЛС, Футбол, Новости футбола.
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