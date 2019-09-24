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Клопп назвал своего приемника в Ливерпуле

Клопп назвал своего приемника в Ливерпуле
16:22 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Наставник Ливерпуля Юрген Клопп назвал возможного приемника в английском клубе.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп рассказал, кого бы хотел видеть своим преемником во главе мерсисайдского клуба.

"Кенни Далглиш и Стивен Джеррард хорошо поддерживали меня с первого дня в клубе. Если "Ливерпуль" уволит меня завтра, очевидным выбором на мое место, наверное, будет Кенни. Но наверняка они захотят привести Стивена.

Если вы спросите, кто должен возглавить "Ливерпуль" после меня, то я назову Стива. Я помогу ему, чем смогу. Если кто-то получает твою работу, дело не в нем, а в том, что ты справлялся недостаточно хорошо", – сказал Клопп в интервью журналу FourFourTwo.

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Юрген Клопп возглавил Ливерпуль в 2015-м году и за это время выиграл с командой Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Недавно он стал лучшим тренером года по версии FIFA.

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ФК Ливерпуль, Стивен Джеррард, Футбол, АПЛ, Юрген Клопп, Новости футбола.
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