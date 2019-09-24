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Шапаренко принес Динамо U-21 победу над Мариуполем (Видео)

Шапаренко принес Динамо U-21 победу над Мариуполем (Видео)
16:54 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:В поединке молодежных составом киевское Динамо минимально обыграло ФК Мариуполь.

В перенесенном матче 4-го тура "молодежка" азовского клуба принимала чемпиона — киевское "Динамо".

"Мариуполь" U-21 — "Динамо" U-21 — 0:1

Гол: Шапаренко, 36-пен (0:1).

Видео матча:

Первый тайм прошел с небольшим преимуществом гостей. Футболисты "Динамо" больше владели мячом, но взломать организованную оборону азовцев не могли. В то же время мариупольцы старались огрызаться быстрыми контратаками, на острие которых оказывались Кащук и Байдал.

Несмотря на дефицит опасных моментов, гости ушли на перерыв, ведя в счете. На 36-й минуте Шапаренко реализовал пенальти. Через три минуты Кащук восстановил статус-кво, но из оффсайда.

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В дебюте второго тайма азовцы создали два хороших момента. Но Доброхотов с линии штрафной пробил выше ворот, а с ударом Вакуленко справился голкипер. В конце матча хороший момент не реализовал Вакуленко. Олег с угла штрафной пробил в руки голкиперу.

Были моменты и у гостей, но здорово сыграл Поспелов.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Чемпионат Украины, Футбол, Новости футбола, ФК Мариуполь, Николай Шапаренко.
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