Шапаренко принес Динамо U-21 победу над Мариуполем (Видео)

Новости спорта:В поединке молодежных составом киевское Динамо минимально обыграло ФК Мариуполь.

В перенесенном матче 4-го тура "молодежка" азовского клуба принимала чемпиона — киевское "Динамо".

"Мариуполь" U-21 — "Динамо" U-21 — 0:1

Гол: Шапаренко, 36-пен (0:1).

Видео матча:

Первый тайм прошел с небольшим преимуществом гостей. Футболисты "Динамо" больше владели мячом, но взломать организованную оборону азовцев не могли. В то же время мариупольцы старались огрызаться быстрыми контратаками, на острие которых оказывались Кащук и Байдал.

Несмотря на дефицит опасных моментов, гости ушли на перерыв, ведя в счете. На 36-й минуте Шапаренко реализовал пенальти. Через три минуты Кащук восстановил статус-кво, но из оффсайда.

В дебюте второго тайма азовцы создали два хороших момента. Но Доброхотов с линии штрафной пробил выше ворот, а с ударом Вакуленко справился голкипер. В конце матча хороший момент не реализовал Вакуленко. Олег с угла штрафной пробил в руки голкиперу.

Были моменты и у гостей, но здорово сыграл Поспелов.