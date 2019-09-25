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Де Лигт рассказал, не жалеет ли он, что перешел в Ювентус этим летом

Де Лигт рассказал, не жалеет ли он, что перешел в Ювентус этим летом
05:59 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Защитник сборной Нидерландов Маттейс де Лигт рассказал, как проходит его адаптация в туринском Ювентусе.

Защитник "Ювентуса" Маттейс де Лигт сообщил, что не жалеет о переходе в туринский клуб. В то же время голландец признался, что по-прежнему учится.

"В моей жизни произошло много перемен, но всё складывается хорошо. Я действительно счастлив, что сделал такой выбор, когда подписал контракт с "Ювентусом".

Я учу итальянский. Язык и футбол в Италии сильно отличаются от голландского. Но я очень рад, что играю за "Ювентус".

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Ван Дейк или Роналду? Мне повезло, что я играл с ними обоими. Но, если честно, я не могу выбрать кого-то из них", — приводит слова Де Лигта Calciomercato.

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ФК Аякс, ФК Ювентус, Футбол, Чемпионат Италии, Новости футбола, Маттейс де Лигт.
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