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Украинец забил гол и отдал результативный пас за турецкий клуб

Украинец забил гол и отдал результативный пас за турецкий клуб
17:57 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Евгений Селезнев своими результативными действиями помог Бурсаспору пройти в следующий раунд Кубка Турции.

Состоялся матч 1/64 Кубка Турции между Мугласпором и Бурсаспором. В начале сентября состав Бурсаспора пополнил экс-игрок сборной Украины Евгений Селезнев, для которого этот клуб стал третьим турецким в карьере.

Ранее он защищал цвета Карабюкспора (29 матчей 7 голов) и Акхисара (24 матча и 9 голов).

Разница в классе между коллективами была ощутимая. Бурсаспор ещё в прошлом сезоне играл в турецкой Суперлиги, тогда как Мугласпор представляет четвертый по силе дивизион.

Форвард вышел в старте и провел очень продуктивный матч. Именно его гол на 54-й минуте позволил гостям открыть счет, а ещё через восемь минут украинец отметился результативной передачей.

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На 64-й  хозяева сократили счет, но за несколько секунд до конца матча клуб украинца забил ещё. Как итог, 3:1 и Бурсаспор уверенно проходит в 1/32 финала Кубка Турции. 

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Сборная Украины, ФК Малага, ФК Бурсаспор, Новости футбола, Евгений Селезнев.
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