Роналду вызвал негодование ФИФА, пропустив церемонию The Best FIFA Awards-2019

Новости спорта:Португальский суперфорвард Криштиану Роналду проигнорировал торжественную церемонию The Best FIFA Awards-2019.

В понедельник, 23-го сентября, в Милане состоялась церемония награждения лучшего футболиста года. ФИФА ожидала, что Криштиану Роналду явится на торжественное мероприятие.

Однако с течением церемонии отсутствие португальца становилось все более очевидным. ФИФА разгневана неявкой Криштиану Роналду, который живет всего лишь в 150 километрах от Милана, сообщает Marca.

Напомним, что имя португальца даже не было названо при объявлении команды года, хотя он в ней и присутствовал.

Источник также утверждает, что президент ФИФА Джанни Инфантино не скрывал своего отвращения к отсутствию Криштиану Роналду. Отметим, что награда досталась Лионелю Месси.