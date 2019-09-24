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Роналду вызвал негодование ФИФА, пропустив церемонию The Best FIFA Awards-2019

Роналду вызвал негодование ФИФА, пропустив церемонию The Best FIFA Awards-2019
17:36 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Португальский суперфорвард Криштиану Роналду проигнорировал торжественную церемонию The Best FIFA Awards-2019.

В понедельник, 23-го сентября, в Милане состоялась церемония награждения лучшего футболиста года. ФИФА ожидала, что Криштиану Роналду явится на торжественное мероприятие.

Однако с течением церемонии отсутствие португальца становилось все более очевидным. ФИФА разгневана неявкой Криштиану Роналду, который живет всего лишь в 150 километрах от Милана, сообщает Marca.

Напомним, что имя португальца даже не было названо при объявлении команды года, хотя он в ней и присутствовал.

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Источник также утверждает, что президент ФИФА Джанни Инфантино не скрывал своего отвращения к отсутствию Криштиану Роналду. Отметим, что награда досталась Лионелю Месси.

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Все по теме:

Криштиану Роналду, ФИФА, ФК Ювентус, Футбол, Новости футбола, The Best FIFA Awards-2019.
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