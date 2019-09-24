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Клопп будет отдавать часть зарплаты на благотворительность

Клопп будет отдавать часть зарплаты на благотворительность
19:23 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Клопп согласился отдавать процент от своей зарплаты фонду "Сommon Goal"

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп стал членом фонда «Common Goal». Об этом немецкий специалист сообщил во время церемонии вручения наград ФИФА, на которой был признан лучшим тренером года.

"Я горд и счастлив объявить, что с этого дня я являюсь членом „Common Goal“. Это отличная инициатива», — отметил Клопп.

«Common Goal» — фонд, участники которого, футболисты и тренеры, жертвуют на благотворительность 1% зарплаты. Данный фонд был создан в августе 2017 года по инициативе полузащитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Испании Хуана Маты.

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В прошлом сезоне «Ливерпуль» под руководством 52-летнего Клоппа стал победителем Лиги чемпионов. В английской Премьер-лиге мерсисайдский клуб до последнего тура боролся за чемпионский титул, но всё-таки финишировал на втором месте в турнирной таблице.

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Все по теме:

ФК Ливерпуль, Хуан Мата, АПЛ, Юрген Клопп, Манчестер Юнайтед, Новости футбола.
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