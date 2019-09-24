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Гвардиола станет главным тренером Ювентуса

Гвардиола станет главным тренером Ювентуса
22:13 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Испанский специалист Хосеп Гвардиола может стать главным тренером туринского Ювентуса.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может возглавить туринский «Ювентус» по окончании срока действия контракта с английским клубом, сообщает The Athletic.

По информации источника, в марте текущего года Гвардиола контактировал с вице-президентом «Ювентуса» Павлом Недведом, который предложил каталонскому специалисту должность главного тренера клуба, которую на тот момент занимал Массимилиано Аллегри.

Гвардиола в свою очередь сообщил, что пока не планирует покидать «Манчестер Сити», так как чувствует поддержку клуба.

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Сообщается, что Гвардиола признался Недведу, что ему нравится идея тренировать в Италии, и в случае предложения через несколько лет он выберет для продолжения тренерской карьеры «Ювентус».

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ФК Манчестер Сити, ФК Ювентус, Футбол, Новости футбола, Хосеп Гвардиола.
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