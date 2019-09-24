Скачать
Вторник, 24.09.2019
Назван лучший игрок года по версии ФИФА
Назван лучший игрок года по версии ФИФА
Свитолина разгромила Мугурусу на старте турнира в Ухане
Свитолина разгромила Мугурусу на старте турнира в Ухане
Ястремская без трудностей вышла в третий круг турнира в Ухане
Ястремская без трудностей вышла в третий круг турнира в Ухане
Усик рассказал о своей мотивации в хэвивейте
Усик рассказал о своей мотивации в хэвивейте

Экс-наставник Реала: Для меня Месси лучший в мире

Экс-наставник Реала: Для меня Месси лучший в мире
19:43 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Легендарный экс-наставник мадридского Реала Висенте дель Боске поделился своим мнением о Лионеле Месси и Криштиану Роналду.

Бывший главный тренер сборной Испании и мадридского «Реала» Висенте дель Боске прокомментировал вручение награды лучшему игроку года по версии ФИФА аргентинскому нападающему «Барселоны» Лионелю Месси.

«Для меня Месси лучший в мире. Он является лучшим игроком всех времен, но это не умаляет заслуг Криштиану Роналду. В прошлом году кто-то осмелился утверждать, что Роналду закончился как футболист, что его уход не важен для «Реала».

Месси и Криштиану не имеют границ", — приводит слова дель Боске AS со ссылкой на передачу El Larguero, которая выходит на радиостанции Cadena SER.

Вся красота футбола в подборке лучших финтов первого тура Лиги чемпионов (Видео)

Напомним, что 32-летний Месси занял первое место в голосовании, набрав 46 голосов. 34-летний Роналду занял третье место с 36 голосами.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Криштиану Роналду, ФК Реал, Лионель Месси, Футбол, Висенте Дель Боске, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Усик рассказал о своей мотивации в хэвивейте
02 Роналду пропустит церемонию The Best FIFA Awards-2019
03 Роналду - о победе Месси в номинации лучшего игрока 2019 года
04 Украинский хавбек Ман Сити Зинченко пожаловался на Фернандиньо
05 Свитолина рассказала, когда вернется на теннисный корт
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь