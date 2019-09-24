МЮ нацелился на звезд Барселоны и Ювентуса

Новости спорта:Атакующие футболисты Барселоны и туринского Ювентуса могут пополнить ряды Манчестер Юнайтед.

"Манчестер Юнайтед" уже этой зимой может совершить две серьезные покупки. Об этом сообщает The Independent.

Первая цель - Усман Дембеле. У французского форварда не очень идут дела в "Барселоне", а с приходом Гризманна его игровое время будет сокращенно. Летом француз отказался идти в "ПСЖ".

Второй претендент - Марио Манджукич. Хорват перестал проходить в основу "Ювентуса", сейчас он ведет переговоры с клубом из Катара. Летом он уже вел переговоры с "МЮ", однако они зашли в тупик.

Ранее сообщалось, что "МЮ" планирует подписать игрока "Боруссии".