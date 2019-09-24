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МЮ нацелился на звезд Барселоны и Ювентуса

МЮ нацелился на звезд Барселоны и Ювентуса
23:46 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Атакующие футболисты Барселоны и туринского Ювентуса могут пополнить ряды Манчестер Юнайтед.

"Манчестер Юнайтед" уже этой зимой может совершить две серьезные покупки. Об этом сообщает The Independent.

Первая цель - Усман Дембеле. У французского форварда не очень идут дела в "Барселоне", а с приходом Гризманна его игровое время будет сокращенно. Летом француз отказался идти в "ПСЖ".

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Второй претендент - Марио Манджукич. Хорват перестал проходить в основу "Ювентуса", сейчас он ведет переговоры с клубом из Катара. Летом он уже вел переговоры с "МЮ", однако они зашли в тупик.

Ранее сообщалось, что "МЮ" планирует подписать игрока "Боруссии".

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ФК Барселона, ФК Манчестер Юнайтед, ФК Ювентус, Марио Манджукич, Футбол, Новости футбола, Усман Дембеле.
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