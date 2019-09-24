Арендованный у МЮ защитник наконец-то готов к дебюту в составе Ромы

Новости спорта:Арендованный у Манчестер Юнайтед центральный защитник Крис Смоллинг готов дебютировать в составе Ромы.

На предматчевой пресс-конференции накануне поединка пятого тура чемпионата Италии Рома — Аталанта Паулу Фонсека анонсировал дебют центрального защитника "волков" Криса Смоллинга.

О своем дебюте сообщил и сам Смоллинг, перебравшийся в Рому из Манчестер Юнайтед летом, написав в Твиттер, что уже ведет финальный отсчет.

Матч Рома — Аталанта состоится в среду, 25 сентября. Начало в 20:00 по киевскому времени.

Тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини считает, что Рома — идеальный соперник для того, чтобы отрепетировать матч против Шахтера в Лиге чемпионов.