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Арендованный у МЮ защитник наконец-то готов к дебюту в составе Ромы

Арендованный у МЮ защитник наконец-то готов к дебюту в составе Ромы
20:52 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Арендованный у Манчестер Юнайтед центральный защитник Крис Смоллинг готов дебютировать в составе Ромы.

На предматчевой пресс-конференции накануне поединка пятого тура чемпионата Италии Рома — Аталанта Паулу Фонсека анонсировал дебют центрального защитника "волков" Криса Смоллинга.

О своем дебюте сообщил и сам Смоллинг, перебравшийся в Рому из Манчестер Юнайтед летом, написав в Твиттер, что уже ведет финальный отсчет.

Матч Рома — Аталанта состоится в среду, 25 сентября. Начало в 20:00 по киевскому времени.

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Тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини считает, что Рома — идеальный соперник для того, чтобы отрепетировать матч против Шахтера в Лиге чемпионов.

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ФК Рома, ФК Манчестер Юнайтед, Серия А, Крис Смоллинг, Футбол, Новости футбола.
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