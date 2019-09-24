Официально. В матчах плей-офф Лиги Европы сезона 2019/20 будет работать VAR

Новости спорта:На исполкоме УЕФА было принято решение о начале внедрения системы VAR на матчах Лиги Европы.

Система видеопомощи арбитрам (VAR) будет использоваться в матчах плей-офф Лиги Европы сезона-2019/20, сообщается на официальном сайте УЕФА.

Напомним, в прошлом сезоне VAR действовала только в финальном матче Лиги Европы «Челси» — «Арсенал» (4:1). В сезоне-2019/20 система видеопомощи арбитрам также работает в матчах группового этапа Лиги чемпионов и матчах плей-офф турнира.

Ранее стало известно, что финал Лиги чемпионов сезона-2020/21 пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Российский футбольный союз (РФС) подал заявку на проведение финала турнира на стадионе «Газпром Арена» в феврале текущего года. Основным конкурентом российской стороны был домашний стадион мюнхенской «Баварии» «Альянц-Арена».