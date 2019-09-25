Это’О - о проблемах Барселоны в Ла Лиге: Месси все решит

Новости спорта:Легенда каталонцев уверен, что Лео Месси решит проблемы клуба.

Бывший нападающий каталонской Барселоны и сборной Камеруна Самюэль Это’О заявил, что Барселона вернется на прежний уровень, когда Лионель Месси наберет кондиции.

"Меня абсолютно не беспокоит ситуация с каталонской Барселоной. Поверьте, когда Лионель Месси вернется на прежний уровень, Барселона заиграет по другому.

Все чаще и чаще убеждаюсь, что команда на 95 процентов зависит от Месси. Без него - очень худо с игрой. Но как только он вернется, ждите новых побед", - заявил Это’О в интервью ESPN.

Стоит отметить, что после пяти туров испанской Ла Лиги Барселона занимает восьмое место и имеет в своем активе всего восемь очков.